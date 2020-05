"Errei ao marcar o pênalti, só queria que Cristiano errasse"

Foi sem dúvida uma das ações mais controversas da temporada 2008-09 na Inglaterra. Foi o 57º minuto do United-Tottenham, com os 'red devils' perdendo por 0-2, e Michael Carrick caiu para Heurelho Gomes. Webb marcou um pênalti e Cristiano o converteu para iniciar a virada local.

Se o United tivesse perdido o jogo, como parecia, o Liverpool teria três pontos de vantagem faltando quatro rodadas para a final. Mas não foi assim.

Em entrevista ao 'The Athletic', Howard Webb, o árbitro da partida em Old Trafford, confessou o que aconteceu do seu ponto de vista. "Vi Carrick bater na bola primeiro e depois o goleiro a tocou", lembrou.

"Foi um pênalti fácil de apitar. Eu esperava os protestos habituais que normalmente vemos dos jogadores de futebol, mas o que eu não esperava era o olhar de espanto de Gomes", continuou Webb.

Ele estava ciente de seu erro. "Em alguns segundos, percebi que estava errado. Mantive a decisão. Não sabia onde estava errado, mas sabia que algo estava errado. Só queria que Ronaldo errasse o pênalti", disse Webb, para terminar a história.

Mas Cristiano não errou. Ele diminuiu distâncias para os 'demônios vermelhos', faltando meia hora, tempo mais do que suficiente para fazer outros quatro gols (outro dele, dois de Rooney e a cereja do bolo, apenas vinte minutos após o pênalti, de Berbatov).

Howard Webb, o árbitro que não viu Nigel de Jong dar um chute no peito de Xabi Alonso na final da Copa do Mundo de 2010, cantou a 'mea culpa' por esse outro erro igualmente rude, mais de dez anos depois.