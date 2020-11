Pedri, titular do Barcelona com Messi, Ansu e Griezmann

Depois dos últimos quatro tropeços na LaLiga, o Barça está de volta à Liga dos Campeões. É o torneio em que o clube tem melhor desempenho até agora: soma seis pontos de seis possíveis após a goleada sobre o Ferencváros (5-1) e sua grande partida, com a vitória contra a Juventus. Chegou a hora do terceiro desafio.

Pela frente ele terá um Dínamo de Kiev com várias baixas após vários casos positivos de COVID-19. Por fim, o time ucraniano poderá jogar o jogo, mas com apenas 13 jogadores disponíveis.

As dúvidas estavam para a posição de goleiro, com Ter Stegen retomando a titularidade de Neto após se recuperar, e no meio de campo, com Pjanic e Busquets confirmado entre os onze e De Jong na zaga, com Lenglet na reserva. Confira abaixo as escalações confirmadas.

Barcelona: Ter Stegen, Dest, Piqué, De Jong, Jordi Alba, Busquets, Pjanic, Pedri, Messi, Ansu Fati e Griezmann.

Dinamo de Kiev: Neshcheret, Kedziora, Zabarnyi, Popov, Shabanov, Shepeliev, Andriyevskiy, Tsygankov, Buyalskiy, Rodrigues e Supriaha.