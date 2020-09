"Esotu feliz de voltar para a Inter de Milão", diz Ivan Perisic

Ivan Perisic avaliou a sua temporada com o Bayern de Munique e o seu retorno a Inter de Milão. "O ano passado foi incrível, ganhei três títulos com uma grande equipe. No começo, não foi fácil, já que tive alguns problemas com o treinador. Depois, em fevereiro quebrei o tornozelo", comentou o croata.

E completou: "Mas eu e equipe superamos tudo isso e acabamos vencendo. Foi um ano positivo, mas estou feliz em voltar. Vi muita ambição no vestiários".