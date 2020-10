Espanha confirma desfalque de Fabián, em quarentena com o Napoli

Luis Enrique não poderá contar com Fabián Ruiz na próxima Data FIFA, após o meio-campista ter sido colocado em quarentena com o resto do Napoli após detectar três positivos no coronavírus.

"A Sociedade Esportiva do Napoli contactou a RFEF esta tarde para informar sobre a situação de saúde que afeta o clube e que o impediu de viajar para Turim para enfrentar a Juventus", explicou a Espanha.

"Da mesma forma, o clube italiano anexou um relatório do Departamento Local de Saúde (ASL) depois que o Napoli detectou três casos positivos para coronavírus dos jogadores Piotr Zielinski e Elijf Elmas, bem como de um membro da comissão técnica", a declaração continua.

“Fabián Ruiz não poderá sair da quarentena que afeta a equipe e por isso não terá oportunidade de se juntar à concentração da Seleção Nacional que começa em Las Rozas”, acrescenta.

Em seguida, a Seleção indica que a comissão técnica estuda a situação e a possibilidade de chamar um substituto, já que esse contratempo se soma ao de Thiago Alcántara, que é impedido pelo COVID-19 de estar na convocatória.