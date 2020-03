Espanha confirma: Primeira e Segunda Divisão, a portas fechadas

O coronavírus chegou ao futebol espanhol. O ministro da Saúde, Salvador Illa, confirmou o que a LaLiga disse horas antes. Os jogos da Primeira e da Segunda Divisão serão disputados a portas fechadas.

Illa falou sobre as novas medidas adotadas pelo governo para impedir a disseminação do coronavírus. E, entre eles, estava a proibição de jogar com a presença do público.

O Ministro da Saúde disse que, nas próximas duas semanas, todos os eventos esportivos nacionais e internacionais, profissionais e não profissionais, e que envolvam um grande fluxo de público serão realizados a portas fechadas.

A proibição do governo vem desta terça-feira. A partida entre Eibar e Real Sociedad, desse dia 10 de março, será a primeira a ser disputada na Espanha sem um público por conta do coronavírus.

Da mesma forma, todos os eventos que envolvem um movimento importante da população serão avaliados de forma independente. É a medida tomada pelo governo da Espanha para evitar o contágio.

A isso se acrescenta a recomendação do Conselho de Ministros aos habitantes espanhóis de não viajar dentro ou fora da Espanha, enquanto todos os vôos entre Espanha e Itália foram proibidos.

Vale lembrar que o campeonato espanhol, na terça-feira, confirmou que as próximas duas rodadas da Primeira e Segunda Divisão serão disputadas a portas fechadas. Acontece o mesmo em outros jogos da Liga dos Campeões como Barcelona-Napoli, PSG-Borussia Dortmund ou Bayern-Chelsea.