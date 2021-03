Espanha jogará contra Georgia... para 18.000 pessoas!

A Georgia será, depois da Grécia, a segunda rival da Espanha em sua caminhada rumo a Copa do Mundo no Catar. A seleção oriental receberá os comandados por Luis Enrique no dia 28 de março, em partida que finalmente será disputada com a presença do público.

18.000 pessoas poderão ver a Seleção Espanhola e se repetirá o que aconteceu na visita da 'la Roja' à Ucrânia em outubro, mais uma partida em que a Espanha jogou com presença de torcedores.

Desta vez, há uma circunstância um tanto surpreendente. Na Geórgia, há toque de recolher às 21h, então apenas os torcedores que vêm ao jogo para torcer por seu país poderão estar na rua.

Claro, o ingresso será um requisito essencial para que os torcedores possam voltar para casa depois do jogo, que terá início às 20h na Geórgia.