Espanha: Morata e Koke convocados para a estreia de Marcos Llorente

Os 25 convocados pela Espanha já foram conhecidos para a iminente Data FIFA de novembro. Luis Enrique divulgou esta sexta-feira sua lista por meio de um curioso vídeo postado nas redes da Seleção Nacional.

Levantando tampas de garrafas, o asturiano mostrou uma convocatória com quatro novidades principais, como a volta de Iñigo Martínez, de Koke e Marcos Llorente (ambos do Atlético de Madrid) e do atacante Álvaro Morata, agora na Juventus

Os zagueiros Diego Llorente, Dani Ceballos, José Campaña e Rodrigo Moreno saíram da lista. Além disso, Fabián foi convocado para a última partida, mas acabou não viajando devido ao surto de coronavírus em Nápoles.

Antes de começar a Liga das Nações, a 'la Roja' está planejando um amistoso contra a Holanda na próxima quarta-feira, 11 de novembro, na Johan Cruyff Arena, em Amsterdã.

Três dias depois, no sábado, 14, a Espanha jogará a quinta rodada da fase de grupos da Liga das Nações contra a Suíça, na Basileia.

Por fim, a Espanha-Alemanha chega na terça-feira, dia 17 de novembro (20h45), com sede no Estádio La Cartuja, em Sevilha. Será a última aposta da fase de grupos para 'La Roja' neste torneio e será disputada à porta fechada.

Confira a convocatória da Seleção da Espanha

Goleiros: Kepa Arrizabalaga, De Gea, Unai Simón.

Zagueiros: Sergi Roberto, Jesús Navas, Sergio Ramos, Eric García, Pau Torres, Iñigo Martínez, José Luis Gayà, Reguilón.

Meio-campistas: Rodri, Busquets, Fabián, Sergio Canales, Mikel Merino, Koke, Marcos Llorente

Atacantes: Adama, Dani Olmo, Ferran Torres, Gerard Moreno, Álvaro Morata, Ansu Fati e Mikel Oyarzabal.