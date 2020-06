Espanyol trabalha para levar público ao estádio

O Espanyol anunciou nesta quinta-feira que está trabalhando em um protocolo de segurança para permitir a presença de torcedores no RCDE Stadium o mais rápido possível e nesta temporada.

Segundo fontes internas, as medidas propostas pelo clube levarão em conta as limitações de capacidade e distância social exigidas para minimizar os riscos de contágio diante da pandemia do novo coronavírus.

O Espanyol enviará este protocolo às autoridades assim que estiver completo e esperará a validação para tentar aproximar a retomada do futebol da normalidade.

O Campeonato Espanhol tem retorno marcado para a próxima semana, no dia 11 de junho, com a partida entre Sevilla e Betis.