"Testei negativo e viajarei com a equipe"

Toda a Espanha está atenta ao clima. As nevadas e o frio tornaram-se fortes em grande parte da Península. Existem algumas partidas do campeonato espanhol que podem não ser jogadas.

O Osasuna-Real Madrid, por exemplo, pode acabar sendo adiado. O norte é uma das áreas mais afetadas.

Zinedine Zidane está confiante, porém, de que o jogo acontecerá. "Esperamos que o jogo possa ser disputado. Então, se acontecer alguma coisa por causa da neve... veremos. Queremos jogar. Será uma partida diferente por causa do que está acontecendo", disse ele.

O gaulês deixou claro que, por enquanto, eles viajarão. Se o jogo vai ser disputado ou não vai depender das condições meteorológicas: "Vamos viajar esta sexta-feira à tarde. Vamos nos preparar para o jogo como de costume. Se puder ser jogado, vamos jogar".

Ele não deu nenhuma pista sobre os XI iniciais. "Não sabemos o que vai acontecer. Estamos todos preparando o jogo, então veremos", se limitou a dizer.

"Sabemos o que está em jogo. Vamos para um campo complicado como o El Sadar. O Osasuna é um adversário difícil. Esperamos dar nossa melhor versão e defender bem para tentar somar", disse ele.

Ele também falou sobre os testes de PCR que fez e que o deixaram em suspense nas últimas horas. “Dei negativo. Vivi esses momentos com incertezas, mas o importante é que finalmente posso estar com o time. Agora posso me concentrar no jogo”, afirmou.

Ele não quis falar sobre as renovações de Modric, Lucas Vázquez ou Sergio Ramos. “Não falei com eles. O importante é que seja resolvido em breve. Só quero que estejam preparados para jogar, treinar e fazer bem as coisas, é a única coisa que me importa”, definiu.

"Vamos ver o que vai acontecer. Ramos está aqui, Lucas também, temos um jogo ... isso é tudo", sublinhou Zidane quando deram como exemplo Cristiano e a sua saída para a Juventus.

Em outra linha, ele falou sobre o estado de Hazard. “Ele está treinando com a gente. Não sei se está pronto para 90 minutos... Vamos ter que ver aos poucos”, disse.

Por fim, ele explicou como foi a última semana de treinamento. "Estamos trabalhando mais. Não temos uma mini-temporada nem diminuímos o ritmo", deixou claro.