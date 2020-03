"Espero continuar vendo Ronaldinho sorrir"

É difícil ver Ronaldinho na prisão, tanto para torcedores quanto para jogadores que compartilharam vestiário com ele, como é o caso de Kaká.

O ex-jogador brasileiro foi campeão mundial com o gaúcho na Copa do Mundo de 2002. Eles também estiveram juntos na Copa do Mundo de 2006.

"É tudo muito triste. Não tenho muita informação para discutir a situação, mas para alguém que conviveu com ele e tem uma boa amizade, é muito triste vê-lo nessa situação", disse ele em poucas palavras coletadas pelo jornal 'AS'.

Kaká disse que espera continuar vendo seu amigo sorrir e vê-lo jogar futebol e se divertir como antes.