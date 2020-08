"Espero que Bayern e PSG não se respeitem tanto"

O Bayern de Munique e o PSG se enfrentarão no próximo domingo, 23/08, pela final da Champions League após eliminar nas semifinais, respectivamente, Olympique de Lyon e RB Leipzig.

Franz Beckenbauer, presidente honorário da equipe bávara, analisou o confronto contra os parisienses: "Vai ser o jogo mais difícil da temporada. Não consigo perceber nenhuma fraqueza e prevejo um jogo de troca de dominância".

“Espero que as duas equipes não se escondam muito, que não se respeitem muito e joguem como até agora: fresco, com alegria e com vontada. É um jogo entre equipes do mesmo nível. Diria que é 50% para cada uma. Às vezes é preciso um pouco de sorte e se o Bayern tiver, eles vão ganhar o jogo", acrescentou.

Além disso, Beckenbauer confessou que o jogo contra o Barcelona (2-8) só acontece uma vez na vida: “Nas semifinais não jogamos como fizemos contra o Barça. Mas o jogo contra o Olympique de Lyon também me impressionou, porque a equipe francesa também é uma grande equipe".

"Os franceses tiveram as primeiras oportunidades e Manuel Neuer defendeu maravilhosamente algumas vezes. Depois, o Bayern assumiu o comando do jogo e não voltou a ficar atrás", acrescentou.