Com 102 gols marcados por Portugal, Cristiano Ronaldo está prestes a superar o recorde de Ali Daei, que encerrou sua carreira somando 109 gols com a camisa da seleção iraniana. O ex-jogador não parece se incomodar com a perda da marca.

"Sinceramente, espero que Cristiano Ronaldo alcance meu recorde de gols. Se ficarei desiludido? De jeito nenhum, seria uma verdadeira honra para mim se um jogador com essa classe pudesse fazer isso", disse em entrevista ao portal TMW.

Ali Daei demonstra ter admiração pelo concorrente ao recorde. "O Cristiano Ronaldo é um dos melhores jogadores não só do seu tempo, mas de sempre. É um fenômeno absoluto", acrescentou.

"O que eu faria quando esse momento chegasse? Simples, daria os parabéns diretamente a ele, mas primeiro tem que chegar lá. O Cristiano Ronaldo já tem 102 gols por Portugal e vai bater o meu recorde, tenho a certeza disso, mas ainda tem sete gols pela frente", concluiu bem-humorado.