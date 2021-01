VÍDEO: "Espero que reduzam a punição", diz Koeman sobre suspensão de Messi

Lionel Messi, que teve uma atuação apagada na derrota para o Athletic Bilbao, foi expulso depois de acertar o atacante Villalibre no último minuto da prorrogação. Essa foi a primeira expulsão do jogador em 753 jogos pelo Barcelona.

O Comitê de Competição levou em consideração vários fatores ao definir a punição para o argentino, que precisará ficar de fora por dois jogos. O Barcelona, ainda assim, apresentará um recurso para tentar reverter a decisão.

Confira no vídeo acima o depoimento do técnico Ronald Koeman, que concedeu entrevista na véspera do jogo contra o Cornella, pela Copa do Rei, e disse esperar uma consequência mais amena para o camisa 10.