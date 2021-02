Cristiano Ronaldo já pensa em levantar a taça da Champions

Cristiano Ronaldo está de volta a Portugal. A Juventus encara o FC Porto nessa quarta-feira pela partida de ida das oitavas de final da Champions League, a competição preferida do camisa '7'.

O luso usou as redes sociais para enviar uma mensagem de ânimo aos companheiros e torcedores prestes ao duelo no Dragão. Para Cristiano, com a fase eliminatória surge uma nova competição.

"Isso é o que realmente importa na Champions League: o mata-mata. É quase como se outra competição começasse a partir de agora e todos precisam da o seu melhor desempenho porque qualquer detalhe faz diferença", escreveu no Instagram.

"Nos últimos dois anos, fomos para casa antes do que queríamos, mas continuamos desejando chegar mais longe a cada temporada e essa não será exceção", completou.

"Amanhã, temos um jogo muito importante contra uma equipe muito forte e só posso esperar que seja o início de uma longa caminhada até a final. Respeito pelo adversário, ambição na vitória e 100% de foco nos objetivo. Vamos rapazes, até ao fim!", disse o luso.