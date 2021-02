"Espero que Tuchel nos faça melhorar"

O Chelsea decidiu dispensar Frank Lampard por causa dos resultados do Chelsea e em seu lugar entrou Thomas Tuchel, que chegousob pressão.

“Passei dois anos incríveis com Tuchel em Paris, por isso a chegada dele foi especial para mim. Espero que ele nos faça melhorar em todos os aspectos e que comecemos a obter melhores resultados”, disse Thiago Silva à mídia oficial dos 'blues'.

Para o brasileiro, ficar no meio da tabela não é uma boa posição e garantiu que tem que lutar "pelas posições mais altas".

“O que me dá esperança e motiva é a fé neste grupo e o potencial da equipe. Neste momento, temos uma motivação enorme”, continuou.

Thiago Silva admitiu que a saída de Frank Lampard o deixou triste, mas sabe que isso é futebol.

"Você fica triste com a saída de um técnico e não consegue evitar. Tenho uma relação muito boa e me dou bem com os dois, mas a vida tem que continuar e temos que mudar nossos resultados", concluiu.