'ESPN': acordo fechado entre Cavani e United

O futuro de Cavani está prestes a ser definido. Como o jornalista Moisés Llorens pôde noticiar no 'ESPN', o atacante uruguaio jogará pelo Manchester United nesta temporada.

O atacante segue sem equipe após encerrar contrato com o Paris Saint-Germain e ficou de fora do elenco da Seleção Uruguaia, fato que pode ter sido fundamental na escolha do atacante.

De acordo com as informações citadas, o acordo entre Edinson Cavani e Manchester United foi feito neste sábado e será assinado para as próximas duas temporadas, ou seja, até 30 de junho de 2022.

O uruguaio deve embarcar em Paris com destino a Manchester neste domingo, dia em que passará nos exames médicos e assinará o contrato.

O anúncio da contratação do Manchester United, que será um grande reforço para a Liga dos Campeões, poderá ser anunciado domingo ou segunda-feira se não houver nada que complique a operação.

Nas últimas horas correram rumores de que Cavani preferia o Atlético de Madrid, já que o presente de Diego Costa é duvidoso. O uruguaio está a um passo do United e jogar na Premier.