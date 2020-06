'ESPN': Barcelona quer um jogador de Pep Guardiola

Eric García tem apenas 19 anos, mas já se projeta um futuro brilhante para o jovem do Manchester City que despertou interesse do Barcelona.

Além de zagueiro, ele também pode atuar como lateral-direito e conhece o time catalão, onde jogava antes de concluir sua formação no clube inglês.

Segundo 'ESPN', o Eric tem interesse em jogar no Camp Nou e já fez a diretoria do Barcelona entrar em contato com o City para sondar a possível contratação.

No entanto, os ingleses teriam dito que não pretendem negociar o jovem, que tem contrato até 2022. A imprensa local inclusive fala em esforços pela renovação.

Na atual temporada, o atleta disputou onze partidas, sendo sete como titular. Até o ano anterior, ele vinha atuando principalmente nos times de base do clube.

O Barcelona deverá seguir acompanhando seus passos e avaliando formas de investir no retorno do jogador, mas tudo indica que é uma das peças que fazem parte dos planos de Pep Guardiola.