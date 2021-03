'ESPN': Messi deixará o Barça e chegarão Guardiola e Agüero

A temporada vai entrando na sua reta decisiva. Títulos, classificações, e partidas importantes começam a tomar conta do noticiário esportivo, mas o mercado sempre está no ar. E dentro de alguns meses algumas bombas podem explodir no mundo do futebol.

No caso do Barcelona, a bomba seria nuclear. De acordo com a 'ESPN', Pep Guardiola e Sergio Agüero aterrizariam no Camp Nou na próxima temporada.

O atacante argentino já leva algum tempo na mira do Barcelona. Parece ser um dos homens escolhidos para reforçar o ataque da equipe, mas no caso do treinador a surpresa é maiúscula. A citada fonte assegura que Pep Guardiola é o nome preferido, mas para viabilizar essa alternativa o treinador deveria conquistar a Champions, o que representaria um final de ciclo em Manchester.

Ainda de acordo com a 'ESPN' e não menos surpreendente, seria a saída de Leo Messi apesar de tudo isso. O veículo garante que a decisão do argentino está tomada e que nem Agüero e Guardiola o fariam continuar no Barcelona.