'ESPN': Messi não estará nem na final da Supercopa

As dúvidas apareceram no Barcelona. Há algumas horas dos catalães enfrentarem a Real Sociedad na semifinal da Supercopa da Espanha, a presença de Leo Messi na partida não está garantida.

E é que o argentino não esteve na sessão de ativação da manhã desta quarta-feira, já que encerrou a última partida contra o Granada com desconforto. As câmeras capturaram como o argentino estava colocando a mão no bíceps femoral de sua perna esquerda.

Alguns incômodos que Ronald Koeman já falou na coletiva de imprensa. O treinador holandês não escondeu que no Barça existem vários jogadores com desconforto físico e um deles é o argentino: "Existem vários jogadores com desconforto, um deles é Messi".

Isso, somado à ausência do atacante do Barça na sessão de ativação, disparou todos os alarmes. Se ele não puder jogar, Koeman terá que escolher entre Braithwaite ou Trincao para substituir o de Rosário.

Tal é a situação física de Leo que a 'ESPN' chegou a se atrever a publicar que está "quase descartado" para o grande encontro desta quarta-feira contra o Real. Aparentemente, embora parecesse que os inconvenientes apresentados em Granada eram mínimos, ainda não desapareceram.

Por isso, na manhã desta quarta-feira, após não se sentir bem, o atacante argentino decidiu se hospedar no hotel por precaução. Os meios de comunicação mencionados garantem que o Barcelona está pessimista quanto à sua participação contra a equipe de San Sebastian.

Além disso, 'ESPN' acrescenta que Messi não concluiu a sessão anterior na terça-feira e também pode perder a hipotética final da Supertaça da Espanha caso a equipe do Barça se classifique, marcada no calendário para o próximo domingo 17.