'ESPN': Neymar pediu Messi ao PSG no verão passado

Quando as coisas pareciam mais calmas no Barcelona após três vitórias consecutivas, as palavras de Neymar sobre o futuro de Leo Messi após o recente duelo do PSG contra o Manchester United causaram um terremoto em Barcelona de grande escala.

“Quero voltar a jogar com Messi, é isso que eu mais quero, curtir com ele de novo no campo. Onde o colocaria? Eu o colocaria no meu lugar, não tenho problema, eu saio do time, mas quero voltar a jogar com ele. Com certeza no ano que vem temos que conseguir”, disse o jogador do Canarinha.

O craque brasileiro revelou à mídia o desejo de voltar a jogar com o ainda 'culé' e garantiu que poderá fazê-lo no próximo ano. Dada a difícil situação econômica do Barça, tudo indica que, no caso de uma reunião das duas estrelas, aconteceria no Parc des Princes.

A revelação de Neymar desencadeou informações e rumores sobre uma possível contratação de Messi pelo PSG. Uma possibilidade cada vez mais real que se vem forjando desde o verão passado, quando Leo comunicou ao Barcelona sua vontade de deixar o Camp Nou.

Segundo a 'ESPN', Neymar e Leonardo, diretor esportivo do Paris Saint-Germain, discutem desde o verão passado a opção de incorporar o argentino ao time da Ligue 1. O brasileiro, amigo próximo de Messi, pediu diretamente ao clube francês para tentar sua assinatura.

Um pedido que, meses depois, vai ganhando corpo e pode levar à união dos dois craques em 2021 no campeão francês, que tentaria convencer o argentino com um contrato mais do que atraente graças ao fato de que o camisa 10 do Barça chegaria a custo zero, já que seu contrato termina no final desta temporada.

A possível chegada de Messi ao clube parisiense faria automaticamente com que o próprio Neymar permanecesse na entidade, já que a contratação do craque argentino parece ser uma das condições impostas pelo internacional com a Seleção do Brasil para ampliar seu vínculo com o PSG.