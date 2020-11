'ESPN': PSG inicia o processo para contratar Leo Messi em 2021

Depois um verão muito tumultuado pelos lados do Camp Nou com a quase saída de Leo Messi e o divórcio total entre o jogador e o já ex-presidente Josep Maria Bartomeu, as águas pareciam estar mais tranquilas na Ciudad Condal no que diz respeito a continuidade de Leo Messi no conjunto azulgrana. No entanto, a imprensa Argentina apresenta outra possibilidade.

De acordo com o jornalista da 'ESPN', Leo Paradizo o Paris Saint-Germain teria entrado em contato nas últimas semanas com Jorge Messi, pai e agente do atacante rosarino.

Segundo a citada fonte, os franceses foram os únicos, desde a confirmação da sua continuidade, a se mostrarem interessados pelos serviços da 'Pulga'. Por meio de um telefonema, o PSG revelou a Jorge Messi as suas intenções.

A ideia é começar a negociar o contrato a partir do mês de janeiro, quando Messi, se não renovar com o Barça, poderá começar a falar com outros clubes.

Assim, o plano do PSG é cozinhar a fogo lento uma bombástica contratação a custo zero. Um estratégia ousada, já que o Manchester City havia surgido praticamente como o único interessado.

A nova questão seria saber o que vai acontecer com as duas estrelas do clube, Neymar e Kylian Mbappé...