Esposa de Di María detona Manchester e fala sobre saída do Real

Di María trocou o Real Madrid pelo Manchester United. Pouca gente entendeu, na época, a razão da troca, mas com as explicações da sua esposa Jorgelina Cardoso, tudo ficou mais claro.

"Ángel chegou em mim um dia e disse: 'olhe esta proposta do Manchester United'. Eu não queria ir, falei para ele ir sozinho. 'Vamos os dois', ele respondeu. Era muito dinheiro, mais do que os espanhóis tinham oferecido. Assim, nós fomos. Se você trabalha em uma empresa e alguém lhe oferece o dobro do salário, você vai correndo", disse a 'Eltrece TV'.

"Nós éramos amigos de Gianinna Maradona, esposa de Sergio Aguero, e viajamos para Manchester nas férias durante um ano. É horrível! Voltamos para casa e eu disse para Ángel: 'vá para qualquer país, menos a Inglaterra'. Aí, caímos na Inglaterra", confessou.

"Não gostava nada de lá. Estamos em Paris, posso falar. As pessoas todas são estranhas. Você anda e não sabe se elas vão te matar. A comida é nojenta. As mulheres parecem de porcelana. Eu e Ángel estávamos em Madri, no melhor time do mundo, comida perfeita, clima perfeito. E aí chegou a proposta do United...", completou

"Tentamos estar mais próximos quando as coisas correm mal. Eu não o culpo por ir para lá. Eu apenas disse a ele: 'Querido, eu quero me matar, já é noite às duas horas da tarde'".