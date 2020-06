Esposa de Thiago Silva indica adeus de Paris

Thiago Silva não permanecerá no PSG para a próxima temporada. Nem o clube nem o jogador oficializaram, mas uma pessoa muito próxima do zagueiro sim: sua esposa.

Em seu perfil do Instagram, a mulher do brasileiro fez uma declaração em agradecimento pelos oito anos vividos em Paris, mensagem que foi interpretada como um adeus.

Embora a Ligue 1 tenha sido cancelada, ainda existem as finais da Copa nacional e as últimas rodadas da Liga dos Campeões, então Thiago Silva ainda tem alguns jogos pela frente no PSG.

O atleta de 35 anos que chegou ao time na temporada 2012-13 após uma passagens de três anos por Milan e Fluminense. Não faltam interessados em sua contratação, já que vem sendo relacionado por rumores com o clube carioca, mas a Premier League também surge como uma possibilidade.