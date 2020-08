"Essa derrota é minha, assumo minha responsabilidade", diz Varane

Uma noite para o madridismo esquecer, mas especialmente cruel para Varane. O zagueiro francês do Real Madrid falhou nos dois gols do Manchester City, que acabaram eliminando o Real Madrid da Champions.

No primeiro tempo, pressionado por Gabriel Jesus, Varane acabou perdendo a bola e o brasileiro rolou para Sterling marcar. Já no segundo tempo, o defensor tentou um toque de cabeça para Courtois, mas Jesus se antecipou e bateu na saída do goleiro.

"Essa derrota é minha. Sinto muito por meus companheiros de equipe. Estou triste com isso. Isso não aconteceu comigo muitas vezes na carreira. Quero mostrar meu rosto porque a derrota é minha, tenho que aceitar. Assumo minha responsabilidade. Nos preparamos bem, mas erros se pagam neste nível, muito caro. Não posso explicar os erros, podem acontecer no futebol. Uma noite difícil para mim", disse Varane após o jogo.

A imprensa internacional não perdoou o zagueiro. O "L'Équipe" classificou a sua atuação como um "pesadelo duplo" enquanto o diário 'AS' chamou de "noite das trevas".