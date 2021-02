O Manchester City derrotou por 2 a 1 o West Ham United, dando continuidade à sequência de vitórias. O time de Pep Guardiola abriu 13 pontos de vantagem na liderança da Premier League.

O resultado não só serviu para ajudar na situação na tabela, mas aumentou as incríveis sequências positivas: 20 vitórias consecutivas e 28 jogos de invencibilidade. Após a partida, o técnico exaltou a boa fase do time.

“É tão difícil”, começou Pep. “Ter 20 vitórias nesse período, acho que essa pode ser a maior conquista que já tivemos. Isso não significa que ganharemos o título, é claro, mas no inverno na Inglaterra, a cada três dias um jogo, a situação do COVID-19, lesões... vencer, vencer, vencer mostra força mentalmente."

Guardiola também elogiou os adversários. “Quando você tem uma sequência de muitas, muitas vitórias, você tem jogos como este. Lembro que contra o Brighton sofremos muito durante 20 minutos, contra o Fulham também. Todas as pessoas que viram o jogo hoje sabem que foi muito difícil, o adversário é incrivelmente difícil. Portanto, parabéns ao West Ham, depois de 26 jogos eles estão nas posições da Liga dos Campeões e isso é devido a muito trabalho", acrescentou.

“As equipes criam problemas para nós. Mentalmente é difícil porque jogamos a cada três dias. As pessoas começam a ficar cansadas. Jogamos terça-feira e então teremos dois dias de folga antes do United para descansar entre um jogo e outro. Devemos descansar mental e fisicamente. Se não, você não pode sustentar isso, mas as grandes equipes têm que fazer isso. A partir de amanhã, focaremos para os Wolves, já que nos últimos anos sofremos contra eles", disse Pep.

“Hoje não estávamos no nosso melhor, mas há muitos jogos como este durante a temporada. Mas estávamos estáveis. Vencemos sem ser brilhantes ou bons. Amanhã refletimos sobre como podemos fazer melhor e para o próximo jogo, tentamos resolvê-lo. Normalmente você perde pontos, empata, perde, isso é normal no futebol. Há três temporadas, estávamos imparáveis ​​com 100 pontos, depois veio a temporada seguinte, depois ano passado foi o Liverpool e não começamos bem essa campanha", concluiu o técnico.