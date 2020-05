Essas são as datas das janelas de mercado nas grandes ligas

Se o calendário em plena pandemia já não fosse um problema importante para a UEFA e as suas 55 federações membros, dentro de pouco existirá outro: as datas para os mercados de transferências. A primeira proposta da FIFA deixa algumas diferenças consideráveis.

Essa publicação do TMS (Transfer Matching System) mostra as proposições de cada país ao máximo organismo do futebol, de acordo com o jornalista Ramón Fuentes do 'Sport'.

No caso espanhol, a janela seria aberta no dia 1º de julho e fechada no dia 1º de setembro, de acordo com a solicitação de LaLiga por meio da Federação. Já o mercado de inverno iria do dia 4 de janeiro até 1º de fevereiro.

O problema de atender a solicitação de cada federação é que existe uma diferença muito grande entre as datas. Tanto que apenas duas das cinco grandes ligas possuem as mesmas datas.

É o caso de França e Inglaterra, onde a janela abre no dia 10 de junho e fecha no primeiro dia de setembro. O mercado de inverno seria do dia 2 ao 31 de janeiro.

A Bundesliga, por sua vez, iria do 1º de julho ao 31 de agosto, no verão, e do 2 de janeiro ao 1º de fevereiro no inverno. Por último, a janela italiana seria aberta no dia 1º de julho e encerrada no dia 2 de setembro, enquanto no inverno abriria no dia 2 de janeiro e fecharia no dia 31 de janeiro.