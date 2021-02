"Esse foi o último jogo de Messi com a camisa do Barça no Camp Nou pela Champions"

Dois dias se passaram desde a partida entre Barça-PSG. Mas a derrota azulgrana continua dando o que falar.

Rivaldo, lenda azulgrana, abordou o duelo de Champions em sua coluna na 'Betfair'. O brasileiro acredita que esse 1-4 empurrará Messi para fora do clube catalão.

"Me parece que esse terá sido seu último jogo pela Champions em Camp Nou vestindo a camisa do Barcelona", disse. "O clube não lhe dá as mesmas oportunidades de conquistar troféus importantes", completou.

Rivaldo considera que o Parque dos Prícipes será a sua nova casa: "Se seu futuro passará pelo PSG ainda é cedo para dizer, porém com a qualidade que o time francês vem demonstrando com certeza ele pode estar olhando para isso como uma boa possibilidade de futuro".

Messi foi acusado de não jogar com interesse contra o PSG, mas para Rivaldo, isso não é bem assim. "Messi já tem alguma idade e não pode continuar assumindo toda essa responsabilidade. Esta temporada, ele até viu sair o Luís Suárez numa transferência difícil de entender que tornou o Atlético de Madrid ainda mais forte e o uruguaio no atual artilheiro do Campeonato Espanhol", prosseguiu.

O brasileiro tirou Koeman do foco porque não ve o treinador como culpado. "Se falou que Koeman errou ao apostar no Pique após várias semanas ausente por lesão, porém eu acho difícil o condenar por isso, afinal o Barcelona não tem jogadores de qualidade suficiente para o substituir e então o técnico holandês acabou por o colocar para jogar à primeira oportunidade, mesmo com ele ainda sem o melhor ritmo competitivo", escreveu Rivaldo.

Como não poderia ser diferente, Rivaldo também falou sobre a brilhante atuação de Mbappé. "Seu 'hat-trick' só veio confirmar que ele pode ser brevemente o melhor jogador do mundo. Tem grande personalidade, joga simples, é extremamente rápido e ficou a sensação de que jogou como se estivesse no quintal de sua casa", opinou o Bola de Ouro.

Por fim, pediu proteção a Neymar diante das várias faltas que sofre a cada jogo: "Ele está levando muita pancada no campeonato francês porque muitos jogadores não encontram outra forma de o parar, então o árbitro precisa ter mais atenção e penalizar os jogadores que entrem de forma mais violenta sobre ele ou qualquer outro jogador tecnicamente mais evoluído".