Após várias semanas paralisado devido a pandemia do novo coronavírus, o Campeonato Alemão será retomado neste sábado. E para começar, teremos um clássico entre Borussia Dortmund e Schalke 04.

Julian Brandt, do lado do Borussia Dortmund e Daniel Caligiuri, do Schalke, falaram em entrevista prévia a partida, sobre o sentimento que cerca essa volta.

"Estou muito animado, definitivamente, apesar das circunstâncias. Começar já neste clássico é uma loucura, mas não será igual com o estádio vazio. Apesar disso, é um clássico e a cobrança será grande", disse Brandt.

"Esse jogo já é histórico independentemente do que aconteça no campo, nunca aconteceu nada assim", completou.

A partida é importante para o Dortmund na luta pela liderança da competição, já o Schalke precisa da vitória para se manter na zona de classificação para a Europa League.

"Estou muito animado. Primeiro por estar em forma e, também, por ser um clássico. Estamos animados pelo futebol voltar e já a primeira partida ser um clássico deixa mais emocionante. Sem os torcedores não será bom, mas não podemos fazer nada. Vamos nos esforçar ao máximo para ganhar o jogo", disse Caligiuri.