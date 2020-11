"Esse parece ser o ano do Tottenham"

Um jogador aposentado com muita experiência na Premier League acredita que José Mourinho pode conquistar o título com o Tottenham nesta temporada. Trata-se de Jimmy Floyd Hasselbaink que, em declarações ao 'Ladbrokes', analisou as equipes líderes do campeonato inglês.

“Se você olhar os três de cima, o Tottenham tem Bale, Harry Kane e Son. Eles estão entre os melhores da Premier em teoria. Depois, no banco, temos Bergwijn, Carlos Vinícius e Lucas Moura. No meio tem opções como Dele Alli, Ndombele, Hojberg, Winks... ”, começou dizendo.

“Na única posição em que ele pode ter problemas é na lateral direita e na zaga. O Liverpool tem problemas na defesa, City, Chelsea e United também. Então, no papel, este parece ser o ano do Tottenham", concluiu.

Por enquanto, os 'spurs' estão indo bem na luta para cumprir essa previsão. Eles estão em segundo lugar na Premier League, com apenas um ponto de diferença do atual líder Leicester City. Oito rodadas já se passaram e o elenco de Mou buscará continuar na parte alta da tabela.