"Esse Real Madrid tem muitas dúvidas, esse é o problema"

O Real Madrid perdeu na Ucrânia. Ele fez o 2 a 0 contra o Shakhtar Donetsk, que foi bastante superior ao time comandado por Zidane.

Mijatovic falou sobre a última derrota no 'El Larguero'. “Esse Real Madrid tem muitas dúvidas, é uma equipe que mesmo fisicamente não tem capacidade para durar 90 minutos”, afirmou.

Embora os merengues tenham começado bem, Mijatovic acredita que foram apagando com o passar dos minutos: "Assistimos a uma primeira parte bastante boa, não com muitas oportunidades ou com um bom jogo, mas controlando o jogo. A segunda metade foi horrível. Não só neste jogo, mas em toda a temporada, quando sofrem um gol ficam perdidos. Parece que os jogadores não sabem o que fazer para aguentar e reagir".

De todos os jogos que o Real disputou na Champions League, Mijatovic ficaria apenas com um. “Excluindo o contra a Inter, nos jogos restantes considero que o Real não está apresentando o jogo a que está habituado. Isso é um problema para eles”, concluiu.