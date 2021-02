"Esse título vai ser como a cereja do bolo", diz Lewandowski sobre Mundial

Nessa quinta-feira o Bayern de Munique encara o Tigres do México pela grande final do Mundial de Clubes da FIFA. O time alemão se classificou para a decisão graças a dois gols de Lewandowski.

O artilheiro do conjunto bávaro concedeu entrevista coletiva hoje e falou sobre a expectativa de vencer mais um título nessa temporada.

"Esse título vai ser como a cereja do bolo. Temos a chance de ganhar o sexto título em sequência. Sabemos o que isso significa para a história do futebol, não só para o Bayern. Queremos mostrar que absolutamente vamos atrás desse título do Mundial de Clubes", disse Lewandowski.

"Podemos ser o segundo time a vencer seis títulos em um ano. Quando você está tão perto de uma conquista, tem que se entregar completamente para isso", completou.