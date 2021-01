Os 15 clubes que devem fundar a Superliga Europeia

Com Champions, Europa League, Ligue 1, Premier... o calendário do futebol europeu parece bem encaixado com as competições tradicionais. No entanto, existe um forte movimento com intenção de criar a Superliga Europeia para reunir os gigantes do continente em um torneio que concorreria com a Champions League sem ter a aprovação da Fifa.

Pouco a pouco surgem informações sobre como seria a competição. O formato, por exemplo, deve ter uma fase de liga seguida de mata-mata. Confira abaixo a lista de 15 gigantes que participariam da disputa.

Manchester United (Premier League)

Manchester City (Premier League)

Liverpool (Premier League)

Arsenal (Premier League)

Chelsea (Premier League)

Tottenham Hotspur (Premier League)

Real Madrid (Liga Espanhola)

Barcelona (Liga Espanhola)

Atlético de Madrid (Liga Espanhola)

Juventus (Serie A)

Inter de Milão (Serie A)

Milan (Serie A)

Bayern de Munique (Bundesliga)

Borussia Dortmund (Bundesliga)

PSG (Ligue 1)