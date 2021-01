Esta é a grande final argentina da Copa Sul-Americana 2020

Estão definidos os finalistas da Copa Sul-Americana 2020, que terá um argentino como novo campeão. A taça ficará com Lanús ou Defensa y Justicia.

Para garantir a classificação, o Lanús superou outro compatriota, o Vélez Sarsfield, com vitórias por 1 a 0 na ida e 3 a 0 no confronto de volta.

O Defensa y Justicia, por sua vez, eliminou o Coquimbo Unido. A primeira partida teve empate em 0 a 0, mas os argentinos derrotaram os chilenos por 4 a 2 neste sábado, tendo destaque para o 'hat-trick' de Braian Romero.

A decisão do título da segunda competição mais importante de clubes da América do Sul está marcada para as 17h (horário local) do próximo sábado, no estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba.