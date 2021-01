Está em crise? Chama o Alavés

Eliminação na Supercopa da Espanha para o Athetic de Bilbao, derrota vexatória para o modesto Alcoyano pela Copa do Rei... essa foi a dura semana do Real Madrid.

O conjunto merengue chegava para esse duelo contra o Alavés com a obrigação de vencer para que uma séria crise fosse instalada.

Sem Zidane no banco de reservas devido a COVID-19, o Real Madrid foi comandado pelo auxiliar David Bettoni. Coincidência ou não, a equipe mostrou uma postura completamente direfente e tomou conta da partida.

É bem verdade que o Alavés, motivado pelo seu centenário e por se afastar da zona de rebaixamento levou perigo no começo da partida, mas não suficiente para tirar o Madrid dos trilhos.

Com atuações espetaculares de Luka Modric e Toni Kroos nas organizações das jogadas, o time visitante se impôs e mostrou que está bem vivo na briga pelo título.

O primeiro gol do Real saiu aos 15', após cobrança de escanteio Casemiro subiu mais alto que a marcação e desviou de cabeça para colocar o Real Madrid na frente.

Os 'blancos' continuaram apertando e não ampliara na jogada seguinte por Benzema, em posição irregular, parou em Pacheco e porque Mendy se enrolou no ataque.

Mas não demorou muito para a segunda bola estufar as redes, um golaço. Em uma linda jogada, a bola veio da direita, Hazard deixou passar e Benzema ficou na boa com ela para fuzilar as redes de Pacheco.

E não terminou por ai. No último minuto do primeiro tempo, Hazard decretou a goleada. Toni Kroos deu um lindo lançamento para o belga, que invade a área e bateu na saída do goleiro.

Perdendo por 3 a 0, o Alavés voltou para o segundo tempo tentando pressionar e conseguiu descontar com Joselu, um velhor conhecido do madridismo. Lucas Perez levantou na área e Joselu surgiu no coração da área para cabecear com perfeição, sem chances para Courtois!

O gol animou os donos da casa, mas não durou por muito tempo. Pouco tempo depois Benzema marou o segundo dele. Modric encontrou Benzema bem aberto na ponta, o francês partiu em velocidade, trouxe para dentro a bateu para colocar números finais ao duelo.

Com o resultado, o Real Madrid chegou aos 40 pontos e diminuiu a distância para o líder Atlético de Madrid. No entanto, os 'rojiblancos' ainda entram em campo na rodada e a vantagem pode voltar a ser de sete pontos. Já o Alavés é o 17º com 18 pontos e pode terminar a rodada na zona de rebaixamento.

Na próxima rodada os merengues pegam o Levante (10º), enquanto o Alavés visita o Getafe (11º).