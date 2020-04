"Esta paralisação me dá forças para prolongar minha carreira"

Andrés Iniesta tem sido visto pelas redes sociais incentivando, ajudando ou desafiando durante os dias de confinamento. O jogador de futebol aproveita ao máximo estar em casa, onde joga, treina, se diverte e pensa no futuro.

"Passamos por algumas semanas esquisitas e estou ansioso pela passagem dos dias para que tudo melhore. Temos um plano individual e, por videoconferência, fazemos sessões principais. Mantemos a forma colaborando com a família ou fazendo 'tik toks'", ele começou na entrevista ao portal 'Marca'.

O jogador espanhol opinou sobre os danos colaterais que a pandemia deixará, porque o amanhã não será como ontem: "Haverá muitas conotações em todos os sentidos e amanhã não será o mesmo que ontem. Mas sempre extraímos força do mal e isso nos ensinará muitas coisas".

Passando por suas dificuldades nos primeiros passos no Barça, Iniesta falou sobre a demissão de Ernesto Valverde, apoiada por alguns e criticada por outros.

"Certamente os resultados marcariam a opinião. Se o Barça conseguir títulos, ninguém dirá que essa demissão foi prematura. E se der errado, muitos vão lembrar que foi. Claramente, é uma decisão difícil para o clube, mas entendemos que sempre são tomadas pelo clube e para o clube. Sobre Bartomeu, nas próximas eleições, o sócio e o povo dirão se estão felizes com tudo o que aconteceu ou não", continuou.

Quanto ao Barça de Setién, o meio-campista não quis avaliar muito os primeiros meses do técnico da Cantábria: "O técnico tem ideias claras sobre o que deseja dos jogadores. É cedo para dizer se alcançou ou não seu objetivo. Com o passar do tempo, será possível avaliar".

No lado pessoal, Iniesta acredita que jogadores como Griezmann acabarão triunfando e ganhando espaço por causa do grande talento que têm. "Parece-me bom que o Barça esteja atento a todo o mercado", afirmou.

Seu futuro e sua vida no Japão

Quanto à sua situação atual, Iniesta vive muito feliz no Japão. "Estamos felizes e também por termos terminado a conquista da Copa no ano passado e começamos a disputar a Supertaça. Sinto falta de David Villa. Estamos muito confortáveis ​​aqui, mas agora tivemos que viver essa experiência estranha. Não nos falta nada e desfrutamos como família", explicou.

Iniesta falou o que todo mundo quer ouvir e tem a ver com o momento da aposentadoria: "Queremos jogar de novo. Essa paralisação me dá forças para prolongar minha carreira profissional, mas agora tudo em que pensamos é passar por essa situação tão complicada que estamos enfrentando. O futebol foi relegado a segundo plano".

Para concluir, Iniesta não descarta retirar a licença de treinador. De fato, em poucas palavras para 'EFE', ele não descartou a possibilidade de chegar um dia ao Barcelona e fazê-lo ao lado de Xavi.

"A ideia ainda existe, mas até eu sair do futebol será complicado. Temos em mente a ideia do jogo que ele quer, que é o que sempre vivi no mesmo clube. Ainda há muito tempo para sentar em um banco. No momento é hora de esperar. Xavi me incentivou a tentar como treinador, se for o que eu realmente quiser. Estou feliz com a forma como ele está enfrentando essa nova etapa e converso muito com ele. Gostaria de estar sempre ligado ao futebol", afirmou.