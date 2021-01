O Barça se mantem firme na terceira posição de LaLiga após vencer o Elche (0-2). O conjunto azulgrana não deu chances para os donos da casa.

Riqui Puig, que marcou o segundo do Barça, concedeu algumas declarações após a partida a 'Movistar LaLiga'. Esse foi o primeiro gol do meia com a camisa do clube.

"Está sendo um ano difícil para mim, estou entrando muito pouco. Como disse o meu pai, é preciso continuar lutando e aprendendo".

O jovem também destacou a evolução da equipe. "Estamos dando passos importantes, embora esteja sendo difícil com tantas partidas fora de casa. Temos muitas chances de vencer LaLiga. Continuaremos lutando para não falhar mais", concluiu.