Estádio do Atlético-MG terá início das obras na próxima semana

Em entrevista à 'Rádio da Massa', Rubens Menin, afirmou que as obras do estádio do Atlético Mineiro começarão na próxima semana, após a remoção de árvores raras do local.

“Vai dar ordem de início na segunda-feira para a construção começar. Está tudo tranquilo, organizado. Depois da ordem de início, demora uns três ou quatro dias para começar”, disse Menin.

A crise do coronavírus causou o atraso do início dos trabalhos, que estava previsto para fevereiro.

O estádio terá capacidade para 46 mil torcedores. A obra está orçada em R$ 410 milhões, além de R$ 50 milhões do terreno, valor doado pela construtora.

A Arena MRV terá 40 bares, 68 camarotes e 2.400 vagas de estacionamento. As obras devem ser concluídas em 2022.