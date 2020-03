Estádios de Portugal não terão público na próxima rodada

A Liga de Clubes confirmou nesta terça-feira que não haverá público nos estádios para a 25ª rodada da Liga NOS e da 2.ª Liga, com jogos marcados para o próximo fim de semana.

O avanço do coronavírus, que em Portugal ainda está em fase de contenção, motiva as medidas com o objetivo de evitar grandes concentrações de pessoas no mesmo espaço e minimizar os riscos de contágio.

Por isso, a Liga decidiu aceitar as recomendações das autoridades de saúde neste sentido. Além disso, os campeonatos de base de futebol e futsal serão suspensos entre 14 e 18 e março. Não há outras definições confirmadas sobre datas futuras.

O coronavírus no país tem 41 casos confirmados, segundo informação desta terça-feira divulgada pelo boletim epidemiológico da Direção-Geral de Saúde (DGS).

Também há 375 casos suspeitos e 83 que ainda aguardam resultado laboratorial. Em vigilância pelas autoridades de saúde, encontram-se 667 casos.

Jogos afetados

Sexta-feira, 13

Rio Ave-Paços de Ferreira (20h30)

Sábado, 14

Portimonense-Gil Vicente (15h30)

Marítimo-V. Setúbal (15h30)

Benfica-Tondela (18h00)

V. Guimarães-Sporting (20h30)

Domingo, 15