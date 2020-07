Estádio dos EUA tem drive-in com jogos nos telões

O novo coronavírus faz a rotina ser adaptada, assim como o esporte e o entretenimento. Em meio à necessidade de evitar aglomerações, os clubes dos Estados Unidos encontraram uma saída para reunir seus torcedores.

Os telões dos estádios viram uma grande tela para a transmissão de jogos. Em campo, os carros são a barreira que evita o contágio e transformaram os palcos do futebol em um grande 'drive-in' (cinema aberto em que se assiste de dentro dos carros).

O duelo entre DC United contra o New England Revolution foi um desses eventos para o uso da novidade, na segunda rodada da MLS.

A cada gol marcado, os torcedores comemoram fazendo barulho com suas buzinas. Assim foi a comemoração do gol do New England Revolution.