Estado de alarme no Camp Nou

A derrota no 'Clásico' para o Real Madrid desencadeou o estado de alarme num Barcelona que atravessa o primeiro momento tenso da 'era Koeman'. Seu rival foi o que chegou mais necessitado ao duelo, mas o resultado transferiu a crise para a Ciudad Condal.

Apesar de o jogo ter sido numa fase inicial da temporada, a situação é a mais delicada num Barça que vem de uma temporada muito turbulenta e que, infelizmente, tem problemas a todos os níveis, tanto institucional como esportivo.

No segundo caso, o que tudo amplia, a equipe catalã já acumula três tropeços consecutivos na LaLiga, competição que até a temporada passada dominava quase ditatorialmente na última década.

O empate com o Sevilla e a dupla derrota frente a duas equipas madridistas (Getafe e Real Madrid) fez com que o foco das críticas se instalasse numa equipe que não apresenta grandes atuações nem coletivas nem individualmente.

O primeiro é até compreensível se levarmos em conta que chegou um novo treinador que colocou em jogo um esquema totalmente diferente do utilizado pelo clube há muitos anos (do 4-2-3-1 para o clássico 4-3-3 ), mas o último chama mais a atenção.

Jogadores como Busquets, Griezmann ou Lenglet estão em um nível muito distante dos quais deveriam estar. E, embora seja um assunto tabu, Leo Messi também é uma sombra do que era no passado.

O craque argentino não é o mesmo desde que a pandemia do coronavírus parou a última temporada na reta final e, após o 'show' do verão com o famoso fax, viu-se sua contribuição e importância no campo em termos de conquistas e resultados tremendamente esgotado.

Como se isso não bastasse, dias decisivos são vividos no Camp Nou. Embora a princípio ele parecesse determinado a continuar, as circunstâncias fazem com que a posição de Josep Maria Bartomeu como presidente do clube esteja mais incerta do que nunca.

Na verdade, as últimas informações indicam que o presidente está disposto a renunciar se a Generalitat de Catalunya finalmente permitir o voto de censura contra ele a ser realizado em 1 e 2 de novembro, apesar da atual situação do COVID-19.

A decisão pode vir na mesma segunda-feira, 26 de outubro, apenas dois dias após o 'Clásico' e apenas mais algumas datas de um importante confronto na Liga dos Campeões contra a Juventus, em Turim. Uma crise mais do que grave assombra o Camp Nou.