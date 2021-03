"Estamos conscientes das dificuldades", diz Zidane sobre duelo contra o Liverpool

Em meio a agitação por eliminar a Atalanta e descobriri que o rival nas quartas será o Liverpool, o Real Madrid volta as atenções para LaLiga, onde encara o Celta de Vigo nesse final de semana.

"Não vamos esquecer a semana passada. Pelo contrário. Estamos contentes, mas temos outro jogo e queremos continuar fazendo as coisas bem como equipe. Vamos dia a dia. Estamos recuperados e agora temos um jogo exigente em Vigo, frente a uma equipe que sabe jogar muito bem. Só penso neste jogo. Quando ao resto, nada a dizer", destacou Zidane em entrevista coletiva.

"Todos anos acontece o mesmo. Chegamos ao final de março e início de abril e há muita coisa em jogo. Contudo, não me centro nessas coisas. Quero saber apenas no dia a dia, que é aquilo que nos motiva. O resto é filosofia barata. Estamos vivos em duas competições e queremos dar tudo, nos preparando sempre para estarmos bem", completou.

Como não poderia ser diferente, o treinador falou sobre o Liverpool: "Estamos conscientes das dificuldades. A este nível todas as equipes são muito difíceis. Vai ser um encontro exigente. Conhecemos bem um adversário que vai exigir o máximo fisicamente. Isso vai acontecer depois dos compromissos das selecções e, para já, estamos concentrados no jogo de Vigo. Não sabemos o que se irá acontecer depois de 30 de Março. Jogaremos onde nos mandarem. Mas preferimos jogador no Di Stéfano”.

'Zizou' também foi perguntado sobre Mendy: “É um jogador que pode fazer muitas coisas em campo, aliás como tantos outros. Não tem uma função específica. São jogadores muito bons. No caso dele, tem que fazer mais algumas coisas defensivamente e também ofensivamente. Mendy também pode dar qualidade em termos ofensivos".