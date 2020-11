Griezmann finalmente marcou gol. O francês tirou um grande peso dos ombros e foi o único que conseguiu acertar o gol de um inspirado Pacheco no Alavés-Barça. Após a partida, o francês compareceu ao microfone do 'Movistar LaLiga'.

"Saímos do jogo com raiva, bravos. Queríamos os três pontos depois de uma derrota. Temos muito a melhorar e temos que trabalhar para voltar ao próximo jogo e tentar vencer", lamentou o atacante do Barcelona.

Questionado sobre a falta de sucesso na segunda parte, onde buscava repetidamente o gol no time local, ele acabou fazendo o 'mea culpa' e fez uma autocrítica coletiva: "Custou-nos, tivemos várias chances e apenas uma entrou no gol".

"Estamos errando muito, e eu sou o primeiro. Procuro trabalhar para melhorar, seja pelo gesto técnico ou pela confiança... A temporada é muito longa e com certeza vamos melhorar".

O atacante negou que o seu gol tenha sido um alívio: "Não, estava errando e a equipe precisa dos meus gols. Tento melhorar isso, não costumo falhar muito, mas ultimamente tenho falhado. Então, calma, trabalhar e pronto".

Por fim, foi questionado se se sente confortável no jogo da equipe e com o que Koeman lhe pede: "Sim, me sinto bem. Estou gostando. Ainda tenho muito a melhorar. Com confiança, trabalho e humildade, chegaremos lá".