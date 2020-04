"Estamos exaustos de não fazer nada"

Jesualdo Ferreira tem uma coluna própria no jornal português 'O Jogo', onde escreveu sobre esse período de bola parada e contou sobre vontade de que o futebol seja retomado.

“Mais uma semana passou e foi mais uma semana de confinamento, em casa o máximo possível, evitando contatos, como mandam as regras, para ver se nos livramos desta terrível e inesperada pandemia que mudou a cara do mundo, daquele mundo que nós conhecíamos e do qual já morremos de saudade”, contou Jesualdo.

Ele ressaltou a vontade de voltar às atividades: “No Brasil, há a expectativa do regresso dos clubes ao trabalho a partir de 4 de maio, mas ninguém consegue dar certezas sobre isso. A expectativa é enorme, até porque estamos exaustos de fazer nada”.

Jesualdo disse estar acompanhando as reprises históricas da Seleção Brasileira durante a quarentena e falou sobre Pelé: “Tive a oportunidade de perceber, por exemplo, que para além de ser jogador extraordinário que fazia coisas fabulosas, era um ótimo jogador de equipe”.

Sobre a Copa do Mundo de 1982, citou a falta de organização: “Não ganhou porque não funcionava tão bem como equipe”.