VÍDEO: "Estamos fazendo história"

Quando foi apresentado como jogador do PSG, em 2012, após ser contratado junto ao Milan, Thiago Silva se dizia feliz por fazer parte de um "time dos sonhos". Já naquela época os franceses gastavam consideráveis quantias de dinheiro no sonho de um título de Champions League, mas até enfim alcançar uma final europeia, agora em 2019-20, após bater o RB Leipzig por 3 a 0 na semifinal, o zagueiro brasileiro conviveu com uma realidade que tinha ares de pesadelo.

Agora, com seu contrato no fim após a final da Champions League 2019/20 contra o Bayern de Munique, Thiago Silva deu uma entrevista e falou de seus últimos momentos com a camisa francesa.