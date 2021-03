O Fulham sucumbiu diante do Manchester City, depois de aguentar um vendaval dos 'skyblues'. Tudo começou com uma jogada ensaiada nos primeiros minutos do 2º tempo e, no final, a vitória do City veio com 3 a 0.

No vídeo acima, você confere as palavras de Guardiola após o jogo, onde ele fala que está cada vez mais perto do título da Premier League