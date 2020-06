"Estamos melhores do que antes da paralisação, fisicamente e mentalmente"

Como a paralisação afetou os clubes espanhóis é algo que não sabemos por enquanto. Olhando para os colegas da Bundesliga, podemos ter uma ideia, mas no momento só podemos ouvir o que os próprios jogadores nos dizem, como Ter Stegen.

"Acho que fisicamente nunca estivemos em um nível tão bom como agora. Estou convencido de que somos fisicamente e mentalmente melhores do que antes", disse o goleiro.

O alemão disse que é raro que se possa ter uma preparação tão longa como a que aconteceu por causa da paralisação e isso acabou fortalecendo o Barcelona, ​​embora também possa ajudar outras equipes.

Ter Stegen sugeriu que a situação com jogos a portas fechadas pode acabar favorecendo o Barcelona.

"Agora, não se trata de onde você joga ou de pressão externa, mas de qualidade do futebol", afirmou o goleiro.

Perguntado sobre o momento em que percebeu que tinha um melhor jogo com os pés em comparação com muitos outros goleiros, Ter Stegen disse que não acreditava que fosse uma habilidade de manuseio de bola, mas sim de "tomar as decisões certas nos momentos certos".

"Nesse sentido, acho que, desde que estou aqui, melhorei meu jogo e adaptei-o ao que a equipe precisa", disse ele.