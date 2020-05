"Estamos muito felizes, mas não podemos baixar a guarda"

O presidente da LaLiga, Javier Tebas, ficou muito satisfeito com a decisão de Pedro Sánchez de permitir que a competição retornasse na semana de 8 de junho.

"Estamos muito felizes com a decisão, mas é o resultado do excelente trabalho dos clubes, jogadores, técnicos, CSD e agentes envolvidos", explicou ele em comunicado ao 'Marca'.

E ele deixou clara a necessidade de continuar tomando precauções: "É muito importante seguir os regulamentos de saúde e que a evolução da pandemia nos respeite, não podemos baixar a guarda".

O presidente do governo da Espanha anunciou a grande notícia neste sábado: "Com o apoio do Conselho Superior de Esportes, foi dada luz verde para que a liga de futebol profissional seja realizada novamente a partir de 8 de junho".

"Na semana de 8 de junho, quando a fase 3 começará em grande parte da Espanha, será autorizada a retomada de grandes competições esportivas profissionais e, em particular, o futebol da LaLiga", acrescentou.