"Estamos negociando para que Neymar volte ao Barcelona"

O pré-candidato Jordi Farré explicou nesta terça-feira que a sua equipe de trabalho "está negociando a volta de Neymar ao Barça" na apresentação das suas propostas esportivas e econômicas na sede eleitoral da rua Numancia em Barcelona.

“Neymar e Leo Messi querem jogar juntos e a contratação seria muito barata porque está no último ano do contrato deles. Vamos pedir um 'transfer request'. 15 dias depois de ir para Paris, ele já queria voltar para casa. Acho que foi um venda secreta", acrescentou a esse respeito. "Os jogadores da primeira equipe do Barça devem vir principalmente de La Masia e devem ser complementados com jogadores de classe mundial como Neymar", considerou Farré.

Jordi também acredita que os jogadores da La Masia "devem ter a sensação de que podem chegar à primeira equipe, como quando Pep Guardiola apostou em Sergio Busquets ou Pedro".

Além disso, Farré disse que em La Masia "não só devem estar presentes os melhores jogadores técnicos", mas também "é preciso trabalhar os aspectos táticos, físicos e mentais".

Por outro lado, anunciou que, caso ganhe as eleições de 24 de Janeiro, vai criar "uma tabela salarial para o primeiro time e esta será renovada constantemente". Assim, "os jogadores veteranos devem compreender o seu novo papel com renovações mais realistas e mais curtas", acrescentou.

O Barça Feminino jogará as partidas importantes no Camp Nou. “Serei o presidente que levantará a primeira Champions feminina”, sentenciou Farré. A área esportiva do projeto de Farré será dirigida por Joan Soler, atual presidente do FC Vilafranca.

No que diz respeito à área econômica, liderada por Josep Triadó, prefeito de Premià de Dalt, Farré explicou que, se for o presidente eleito, fará "uma auditoria da gestão anterior e depurará responsabilidades por atos que forem detectados como negligentes, injustos ou ilegais".

Sobre o 'Espai Barça' informou que a sua equipe procura "uma fórmula mais sustentável do que o atual projeto de financiamento de Goldman Sachs".

Farré anunciou ainda que vai criar para o Barça "a sua própria marca de roupa, com parte da produção na Catalunha, e com um acordo de parceria com uma marca global para assinar algo como Air Jordan-Nike".