Nacho Fernández, um dos melhores jogadores do Real Madrid em Balaídos, compareceu à mídia após o apito final. "O Real demonstrou mais uma vez a sua solidez defensiva", reconheceu o zagueiro.

Os merengues encadearam o 10º jogo consecutivo sem perder e o zagueiro quis aumentar a dinâmica da equipe: “Estamos no melhor momento da temporada. Chegamos à fase decisiva com a maior confiança. O importante é que vamos à Data FIFA com uma nova vitória”.

"Nunca é fácil vencer o Celta em casa. Em geral fizemos um grande jogo. No gol que marcaram fomos pegos fora de posição, mas fomos muito bons na defesa", acrescentou ele durante sua passagem pelo 'Movistar LaLiga' .

Além disso, quando questionado sobre a situação da equipe em outras temporadas, Nacho disse: "Cada liga é diferente e fazer o mesmo é muito complicado. Como se costuma dizer, é preciso ir jogo a jogo, aos poucos".