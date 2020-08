Estampa de tigre? A terceira camisa da Juventus que desagradou a torcida

Ainda não foi oficializado, mas a terceira camisa da Juventus de Turim já gerou polêmica nas redes. O site especializado 'FootyHeadlines' vazou o que será o novo uniforme da equipe italiana e as redes sociais explodiram.

O motivo? Muito simples. A camisa é apresentada com estampas de tigre que não agradaram aos torcedores da Juve, que chamaram de "vergonhoso" e pedem respeito no Twitter ao clube e aos torcedores.

Com um tom laranja na base, diferentes manchas em diferentes tons mais claros e pretos se distribuem por toda a camisa, semelhantes às manchas que um leopardo tem na pele. Um design que muitos descreveram como 'animal print'.

O logotipo da Adidas, além do brasão da Juve e do patrocinador, se destacam na cor branca, enquanto nas mangas e no pescoço encontramos uma fina linha preta, assim como nas três listras características da marca esportiva localizadas no ombro.